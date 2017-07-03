Челиндбанк дарит клиентам корпоративные карты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челиндбанке стартовала акция для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Организация, заключившая в период действия акции договор банковского счета об обслуживании по корпоративным картам VISA, получает корпоративные карты бесплатно в любом количестве. В акции принимают участие банковские карты Visa Business Electron, Visa Business Silver и Visa Business Internet со сроками действия один или два года.

«Корпоративные карты – это незаменимые платежные инструменты для бизнеса, обеспечивающие круглосуточный доступ к денежным средствам компании и позволяющие организовать эффективное управление представительскими и командировочными расходами предприятия», – говорится в сообщении Челиндбанка.

Предложение действует до конца 2017 года во всех филиалах банка.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8-800-5001-800 или на сайте банка.