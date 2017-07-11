Банкоматы Сбербанка научились узнавать клиента в лицо

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банкоматы Сбербанка научились распознавать клиентов по лицу – биометрический шаблон позволяет выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Сбербанке стартовал новый биометрический проект: идентификация банкоматом клиента по лицу. Банкомат с этой функцией размещен в Agile-офисе Сбербанка (Москва, Кутузовский проспект, 32). В тестовом режиме пилот будет работать до конца 2017 года. По его итогам будет принято решение о дальнейшем развитии устройств самообслуживания с функцией идентификации клиента по биометрическим данным.

Еще одна технология, которую Сбербанк тестирует в Agile-офисе, видеоконсультирование клиентов на устройстве самообслуживания. Нажав на кнопку «Видеосвязь» на банкомате, клиент увидит на экране устройства консультанта, который поможет произвести необходимые операции.

Кроме того, в июле текущего года Сбербанк запускает в промышленную эксплуатацию устройства самообслуживания с технологией NFC, которая позволяет клиенту совершать операции без ввода карты в устройство. К концу июля будет запущено 2 тыс. устройств с NFC-модулями. На данном этапе клиенты смогут совершать все операции (кроме смены пин-кода) по бесконтактным картам Сбербанка. К сентябрю 2017 года эти возможности станут доступны держателям карт других банков.

«Пилотируя инновационные технологии в устройствах самообслуживания, мы ориентируемся исключительно на потребности наших клиентов, Биометрия, видеоконсультирование, NFC – во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра», – отметил вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев.