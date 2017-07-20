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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 10:10

Банки-агенты 20 июля начинают выплаты вкладчикам «Югры»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет выплачивать страховые компенсации вкладчикам банка «Югра» в соответствии с утвержденным графиком, несмотря на протест Генпрокуратуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Центробанк ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Югре» 10 июля, назвав причиной неустойчивое финансовое положение банка. Регулятор заподозрил его в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Однако в среду, 19 июля, Генпрокуратура впервые в истории решила опротестовать это решение.

Страховые выплаты вкладчикам начнутся сегодня, 20 июля, их объем оценивается в 170 млрд рублей – это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в России.

«Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 20 июля 2017 года через ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "БАНК УРАЛСИБ", действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов», – сообщили сегодня утром в Департаменте общественных связей АСВ.

Там уточнили, что для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт и после оформления всех документов ему будет выплачено 100% суммы всех его вкладов (счетов), в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

«Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого договора банковского вклада (счета). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года», – говорится в сообщении.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение произведено в зависимости от места жительства клиента «Югры», а также от начальной буквы его фамилии в соответствии с таблицей.

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Теги: цб рф, агентство по страхованию вкладов, финансы, новости челябинска, новости тюмени, банк югра
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