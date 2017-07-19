ВАЖНО. Выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банки-агенты начнут выплату возмещения вкладчикам банка «Югра» (ПАО, Тюменская область) с четверга, 20 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее АСВ сообщила, что в качестве агентов были отобраны пять кредитно-финансовых учреждения: Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, «Открытие» и «Уралсиб». Такое большое количество агентов объяснили необходимостью «ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками».

Напомним, в Челябинске у банка «Югра» два отделения: на улице Салютная и проспекте Ленина.

Как сообщалось, 10 июля ЦБ РФ ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Югра», входящий в ТОП-50 крупнейших в стране кредитных организаций, в связи с его неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Временная администрация по управлению банком введена на шесть месяцев. На период ее деятельности полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления «Югры» приостановлены.

Одновременно Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца. По закону введение моратория является страховым случаем.

ПАО Банк «Югра» основан 22 ноября 1990 года в Мегионе (Тюменская область). На 1 июня физлица держали в нем вклады на сумму 181,5 млрд рублей.