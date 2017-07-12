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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 17:13

Банк УРАЛСИБ запустил программу «Военная ипотека» с суммой кредита до 2,6 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ приступил к выдаче ипотечных кредитов военнослужащим по программе «Военная ипотека», в рамках которой можно приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также индивидуальный жилой дом с  земельным участком.

«Условия кредитования соответствуют новейшим стандартам ипотечного кредитования военнослужащих. Благодаря оптимальному распределению кредитной нагрузки между заемщиком и ФГКУ "Росвоенипотека" с возможностью частичного погашения ежемесячного платежа за счет собственных средств, военнослужащий сможет  эффективно использовать средства целевого жилищного займа, оформив ипотечный кредит на сумму, превышающую среднюю по рынку на 25%», – отмечает заместитель председателя правления Банка УРАЛСИБ Вячеслав Дусалеев. 

Ставка по кредиту – 10,9%, кредит выдается на срок от 3 до 20 лет, сумма кредита – от 300 тыс. до 2,6 млн рублей (в зависимости от структуры первоначального взноса и срока кредитования). Возраст заемщика – от 21 до 42 лет (заемщику должно быть не более 45 лет на плановую дату погашения кредита).

В случае приобретения квартиры в новостройке строящийся дом должен быть аккредитован Банком, а информация о нем должна быть размещена на официальном сайте ФГКУ «Росвоенипотека».

Для получения кредита необходимо обратиться в любой офис или центр ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ с паспортом и свидетельством участника Накопительно-ипотечной системы (НИС). Подтверждение дохода заемщика не требуется. Заявка на кредит рассматривается в течение одного рабочего дня.

Подробно об условиях предоставления кредита в рамках программы «Военная ипотека» можно узнать в ближайших отделениях и центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте www.bankuralsib.ru.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: ипотека, уралсиб
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