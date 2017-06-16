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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 14:57

Банк УРАЛСИБ запустил круглосуточный дистанционный сервис «Налоговая Поддержка Лайт»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ совместно с ООО «Национальная юридическая служба» запустил дистанционный сервис «Налоговая Поддержка Лайт», который предоставляет клиентам оперативную юридическую помощь по всем вопросам налогообложения физических лиц, в том числе – оформление документов налогового вычета с приобретения недвижимости.

В рамках сервиса клиент может получить бесплатные консультации по необходимым документам для получения вычета, провести их экспертизу и заполнить  декларацию для предоставления в налоговый орган.

Сервис  работает круглосуточно, позвонить на «горячую линию» можно бесплатно из любой точки России.

«Cервис налоговой поддержки – удобный и полезный инструмент для наших заемщиков. Благодаря ему можно получить любую налоговую консультационную помощь, а также актуальные рекомендации по налогообложению доходов физических лиц, без дополнительных временных и финансовых затрат», – отметила руководитель Департамента розничных продуктов банка УРАЛСИБ Ирина Баранова.

Приобрести сертификат на оказание дистанционного круглосуточного сервиса «Налоговая Поддержка Лайт» можно во всех Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: налоги, уралсиб
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