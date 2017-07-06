Банк УРАЛСИБ запустил интернет-эквайринг

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ запустил продукт Интернет-эквайринг для карт платежных систем Visa, MasterCard и «Мир».

Безопасность платежей в Интернет-эквайринге УРАЛСИБа обеспечивается несколькими степенями защиты: технология дополнительной аутентификации плательщика 3D-Secure, ограничительные транзакционные лимиты и мониторинг транзакций.

Торгово-сервисные предприятия, использующие услугу Интернет-эквайринга, получают целый ряд возможностей, в том числе – рост объемов и расширение географии продаж, увеличение прибыли, сокращение издержек на инкассацию, возможность круглосуточных продаж.

Интернет-эквайринг от Банка УРАЛСИБ это:

- конкурентоспособные тарифы;

- полная технологическая поддержка на этапе подключения и сопровождения;

- личный кабинет с полной информацией по платежам за любой период, включая неуспешные транзакции;

- возможность осуществлять отмены и возвраты платежей самостоятельно;

- рекуррентные платежи.

«Электронная коммерция сегодня активно развивается, все больше людей предпочитает использовать онлайн-сервисы и совершать покупки в сети интернет. Поэтому развитие функциональных и удобных электронных сервисов является для банка одной из приоритетных задач», – отметил заместитель председателя правления Вячеслав Дусалеев.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.