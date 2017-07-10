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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 11:07

Банк УРАЛСИБ выступил партнером федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ стал партнером федерального образовательного проекта по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель».

Проект реализуется Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) при поддержке Минэкономразвития и министерства труда и социальной защиты РФ.

Проект стартовал в Новосибирске. Со 2 по 6 июля жительницы города приняли участие в Первом международном конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС, а также прошли бесплатное обучение по основным темам, касающимся бизнеса. В их числе – формирование предпринимательского образа мышления, основы стратегии, маркетинг в условиях ограниченного бюджета и многие другие.

За время обучения участницы описали свою бизнес-идею, сформировали маркетинговую стратегию и сделали предварительные финансовые расчеты, а в конце занятий защитили свои проекты перед экспертным жюри. Лучший проект получил грант на развитие бизнеса. В рамках партнерства Банк УРАЛСИБ предоставил всем участницам проекта «Мама-предприниматель» возможность бесплатного открытия расчетного счета.

«Банк УРАЛСИБ реализовывает меры по поддержке и развитию социального и женского предпринимательства. В марте этого года в банке был запущен обучающий проект Университет бизнеса – площадка, позволяющая начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Семинары проходят в онлайн-формате, что особенно важно для женщин, которые нередко совмещают занятие бизнесом с уходом за детьми. При этом обучение открыто для всех – достаточно зарегистрироваться», – отметил Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских продаж Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: поддержка предпринимателей, уралсиб
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