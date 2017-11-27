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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 15:04

Банк УРАЛСИБ вступил в Российскую ассоциацию франчайзинга


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ стал членом Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). В рамках членства в РАФ банк планирует запустить новый кредитный продукт на покупку франшизы и обучать в Университете бизнеса УРАЛСИБ предпринимателей, которые планируют покупку франшизы и владельцев действующих франшиз.

«Любому предпринимателю на этапе старта и роста бизнеса нужна экспертная,  консультационная, а также финансовая поддержка, которую Банк УРАЛСИБ готов оказывать, – отмечает Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса. – Мы планируем запустить в нашем Университете бизнеса новые семинары, посвященные особенностям бизнеса по франшизе. На них  слушатели смогут узнать не только об адаптации и продвижении бизнеса на российском рынке, но и о том, как правильно "упаковать" свой бизнес под франшизу».

«Франчайзинг – эффективный инструмент для увеличения доли малого бизнеса в России. Потенциальная емкость российского рынка франчайзинга оценивается в 400 тыс. точек продаж и 4 млн занятых. Для реализации этих задач нужен комплекс мер, среди которых популяризация франчайзинга и создание специальных банковских продуктов. Уверена, что вступление банка УРАЛСИБ в члены РАФ послужит дополнительным стимулирующим фактором для реализации планов по развитию российского франчайзинга»,говорит президент Российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова.

В 2017 году ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает направление «Банк для предпринимателей». В рамках этой стратегии УРАЛСИБ уже запустил образовательный проект по бесплатному обучению предпринимателей – Университет бизнеса, сервис по регистрации ООО или ИП, а также «Бизнес-плейс» – магазин эффективных решений для бизнеса. Партнерство с РАФ стало еще одним шагом по развитию этого направления.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 тыс. 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

Теги: уралсиб
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