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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 23 ноября 2017 года, 17:01

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 ипотечных программ с отсрочкой платежей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Программа «Ипотечные каникулы» Банка УРАЛСИБ заняла 2-е место в рейтинге программ ипотечного кредитования с отсрочкой платежей, подготовленном инвестиционно-риелторской компанией Est-a-Tet.

Программа «Ипотечные каникулы» предназначена для клиентов, арендующих жилье и планирующих покупку квартиры в строящемся доме. Программа позволяет комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье, поскольку банк на период от 12 до 24 месяцев (в зависимости от сроков строительства дома) устанавливает пониженный ежемесячный платеж по ипотеке.

Согласно условиям программы, размер первоначального взноса – 20%, ставка по кредиту – от 10,5% годовых, срок кредитования составляет от 3 до 30 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 рабочих дней. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Программа «Ипотечные каникулы» представлена во всех регионах присутствия УРАЛСИБа.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК  УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

Теги: рейтинг, рейтинг банков, уралсиб
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