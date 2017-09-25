Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-15 рейтинга самых прибыльных банков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ занял 11 место в рейтинге самых прибыльных банков на 1 сентября 2017 года, согласно данным портала Bankir.ru. Показатель чистой прибыли Банка по итогам 8 месяцев составил 7 млрд рублей.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стабильно входит в ТОП-15 банковского рынка по прибыльности на протяжении последних семи месяцев.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.