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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 10:20

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга популярных кредитов наличными без обеспечения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 самых востребованных беззалоговых кредитов по итогам июня 2017 года, согласно исследованию ИА «БанкИнформСервис». Потребительский кредит без обеспечения Банка УРАЛСИБ со ставкой от 15% годовых занял шестую строчку рейтинга.

УРАЛСИБ в настоящее время активно развивает направление потребительского кредитования. По итогам пяти месяцев 2017 года объемы выдачи банком потребительских кредитов выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 6,1 млрд до 14,7 млрд рублей. Количество выданных кредитов за этот период увеличилось более чем в 1,5 раза.

Рост объемов кредитования в УРАЛСИБе связан с улучшением условий кредитования наличными: максимальный срок вырос до семи лет, увеличена максимальная сумма кредита без обеспечения до 1,5 млн рублей и предельный возраст заемщика – до 70 лет.

УРАЛСИБ также обновил индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с банком, предложил новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой для работников бюджетной сферы и заемщиков, желающих рефинансировать действующие кредиты сторонних банков.

Более подробно о потребительских кредитах Банка УРАЛСИБ можно узнать по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: кредиты, рейтинг банков, уралсиб
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