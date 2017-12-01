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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 09:38

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-20 банков на рынке потребительского кредитования


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вошел в ТОП-20 рейтинга крупнейших банков на рынке потребительского кредитования, согласно исследованию газеты  «Коммерсантъ». Объем выданных банком потребительских кредитов на 1 октября 2017 года, по данным исследования, превысил 84 млрд рублей.

Банк уделяет особое внимание развитию потребительского кредитования, регулярно улучшая условия предоставления займов и ценовые параметры. В ноябре банк запустил акцию по рефинансированию потребительских кредитов сторонних банков по ставке 14,5% годовых в рублях. В рамках акции заемщик имеет возможность объединить в один кредит потребительские и ипотечный кредиты, автокредит и задолженность по кредитным картам, а также получить дополнительную сумму денежных средств на потребительские нужды.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления потребительских кредитов можно по телефону 8-800-250-57-57, в отделениях банка, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 тыс. 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

Теги: рейтинг банков, кредитование, уралсиб
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