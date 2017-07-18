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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 15:30

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы потребкредитования в 2,8 раза по итогам I полугодия 2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ по итогам первого полугодия 2017 года увеличил объемы выдачи потребительских кредитов в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 6,5 млрд до 17,9 млрд рублей. Количество выданных кредитов за этот период выросло  в 1,8 раза – с 22,9 до 40,7 тыс. Средняя сумма кредита также увеличилась – с 283 до 440 тыс. рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление потребительского кредитования. По итогам июня 2017 года банк вошел в ТОП-10 самых востребованных беззалоговых кредитов, согласно исследованию ИА «БанкИнформСервис».

Рост объемов кредитования в Банке связан с улучшением условий потребительских кредитов: максимальный срок кредита увеличен до 7 лет, максимальная сумма – до 1,5 млн рублей, предельный возраст заемщика – до 70 лет. Усовершенствован кредитный процесс, позволяющий выдавать кредит в течение суток с момента обращения клиента. Обновлены индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с банком, предложены новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.

Подробно об условиях потребительского кредитования в Банке УРАЛСИБ и предлагаемых кредитных программах можно узнать по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: кредиты, уралсиб
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