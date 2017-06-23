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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 09:22

Банк УРАЛСИБ удвоил объемы потребительского кредитования по итогам 5 месяцев 2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ по итогам пяти месяцев 2017 года увеличил объемы выдачи потребительских кредитов более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 6,1 млрд до 14,7 млрд рублей. Количество выданных кредитов за этот период увеличилось более чем в 1,5 раза.

Рост объемов кредитования связан с улучшением условий кредитования наличными: максимальный срок вырос до 7 лет, максимальная сумма кредита без обеспечения увеличена до 1,5 млн рублей, предельный возраст заемщика – до 70 лет.

УРАЛСИБ также обновил индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с банком, предложил новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.

Более подробно о потребительских кредитах Банка УРАЛСИБ можно узнать по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: кредиты, уралсиб
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