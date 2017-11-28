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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 13:35

Банк УРАЛСИБ совместно с платежной системой «Мир» и AliExpress проводят акцию «Привыкайте выигрывать»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ, платежная система «Мир» и глобальная торговая площадка AliExpress проводят совместную акцию «Привыкайте выигрывать» с денежными призами от 100 рублей до 150 тыс.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

  • выбрать товар на сайте AliExpress на сумму от 200 рублей;
  •  оплатить покупку дебетовой или кредитной картой «Мир» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
  • зарегистрировать свою покупку на сайте super.mironline.ru, указав номер телефона, e-mail и информацию о покупке (сумму, дату и время).
Первые 10 тыс. покупателей получат гарантированный приз – 100 рублей на счет мобильного телефона. 
 
Все участники в течение всего срока акции смогут принять участие в розыгрыше денежных призов в размере 10 тыс., 50 тыс. и 150 тыс. рублей. Выигранные средства будут перечислены на счета победителей. Срок действия акции – до 21 декабря 2017 года. 
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 тыс. 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.
Теги: акция, уралсиб
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