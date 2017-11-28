Банк УРАЛСИБ совместно с платежной системой «Мир» и AliExpress проводят акцию «Привыкайте выигрывать»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ, платежная система «Мир» и глобальная торговая площадка AliExpress проводят совместную акцию «Привыкайте выигрывать» с денежными призами от 100 рублей до 150 тыс.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

выбрать товар на сайте AliExpress на сумму от 200 рублей;

оплатить покупку дебетовой или кредитной картой «Мир» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

зарегистрировать свою покупку на сайте super.mironline.ru, указав номер телефона, e-mail и информацию о покупке (сумму, дату и время).

Первые 10 тыс. покупателей получат гарантированный приз – 100 рублей на счет мобильного телефона.

Все участники в течение всего срока акции смогут принять участие в розыгрыше денежных призов в размере 10 тыс., 50 тыс. и 150 тыс. рублей. Выигранные средства будут перечислены на счета победителей. Срок действия акции – до 21 декабря 2017 года.