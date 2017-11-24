24 ноября 2017 года, 14:55
Банк УРАЛСИБ приступил к эквайрингу карт платежной системы UnionPay
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"
Банк УРАЛСИБ приступил к обслуживанию карт международной платежной системы UnionPayInt в своей эквайринговой сети и банкоматах. В терминалах с возможностью бесконтактной оплаты также доступны бесконтактные платежи по картам UnionPay.В настоящее время идет раскрытие эквайринговой сети.
Сервис соответствует международному стандарту EMV, что позволяет обеспечивать повышенный уровень безопасности операций.
«Банк УРАЛСИБ продолжает развивать услуги торгового эквайринга, в том числе, за счет расширения перечня принимаемых к обслуживанию платежных систем, – отмечает Игорь Демчев, вице-президент, начальник Управления по работе с банками-партнерами ПАО "БАНК УРАЛСИБ". – Сервис является востребованным, в первую очередь, среди туристов и бизнесменов из КНР и будет доступен для использования не только предприятиями торговли, клиентами Банка УРАЛСИБ, но и предприятиями-клиентами банков-партнеров, обслуживающимися на собственном процессинге Банка УРАЛСИБ».
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.