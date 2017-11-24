Банк УРАЛСИБ приступил к эквайрингу карт платежной системы UnionPay

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ приступил к обслуживанию карт международной платежной системы UnionPayInt в своей эквайринговой сети и банкоматах. В терминалах с возможностью бесконтактной оплаты также доступны бесконтактные платежи по картам UnionPay.В настоящее время идет раскрытие эквайринговой сети.

Сервис соответствует международному стандарту EMV, что позволяет обеспечивать повышенный уровень безопасности операций. Сервис соответствует международному стандарту EMV, что позволяет обеспечивать повышенный уровень безопасности операций.

«Банк УРАЛСИБ продолжает развивать услуги торгового эквайринга, в том числе, за счет расширения перечня принимаемых к обслуживанию платежных систем, – отмечает Игорь Демчев, вице-президент, начальник Управления по работе с банками-партнерами ПАО "БАНК УРАЛСИБ". – Сервис является востребованным, в первую очередь, среди туристов и бизнесменов из КНР и будет доступен для использования не только предприятиями торговли, клиентами Банка УРАЛСИБ, но и предприятиями-клиентами банков-партнеров, обслуживающимися на собственном процессинге Банка УРАЛСИБ».