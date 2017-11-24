Сб, 25.11.2017, 14:15 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 14:55

Банк УРАЛСИБ приступил к эквайрингу карт платежной системы UnionPay


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"
Банк УРАЛСИБ приступил к обслуживанию карт международной платежной системы UnionPayInt в своей эквайринговой сети и банкоматах. В терминалах с возможностью бесконтактной оплаты также доступны бесконтактные платежи по картам UnionPay.В настоящее время идет раскрытие эквайринговой сети.
Сервис соответствует международному стандарту EMV, что позволяет обеспечивать повышенный уровень безопасности операций.
 
«Банк УРАЛСИБ продолжает развивать услуги торгового эквайринга, в том числе, за счет расширения перечня принимаемых к обслуживанию платежных систем, – отмечает Игорь Демчев, вице-президент, начальник Управления по работе с банками-партнерами ПАО "БАНК УРАЛСИБ". – Сервис является востребованным, в первую очередь, среди туристов и бизнесменов из КНР и будет доступен для использования не только предприятиями торговли, клиентами Банка УРАЛСИБ, но и предприятиями-клиентами банков-партнеров, обслуживающимися на собственном процессинге Банка УРАЛСИБ».
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» – Fitch Ratings, «B–» – Standard & Poor’s и «Caa1» – Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.
Теги: уралсиб
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

23 ноября, 17:01
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 ипотечных программ с отсрочкой платежей
23 ноября, 11:12
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Черная пятница» для самых быстрых с кэшбэком 10% на интернет-покупки
22 ноября, 17:41
В микрозайме челябинки прокуратура нашла крупное мошенничество
22 ноября, 16:02
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 самых выгодных ипотечных программ
22 ноября, 12:25
Промсвязьбанк запустил выдачу электронных банковских гарантий участникам Госзаказа
21 ноября, 21:54
ВАЖНО. Учебники, экология, дольщики: самые важные тезисы публичных слушаний по бюджету Южного Урала на 2018-2020 годы
21 ноября, 16:28
УРАЛСИБ | Private Bank назван лучшим российским частным банком
21 ноября, 16:13
Южноуральский Минфин объявил аукционы на открытие кредитных линий почти на 3 млрд
21 ноября, 12:44
Cбербанк к Новому году снизил ставки по потребительским кредитам
21 ноября, 11:57
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость