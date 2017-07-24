Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Добрый день»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Добрый день».

Вклад может быть размещен на сроки 200 или 400 дней. Каждый срок разделен на четыре равных процентных периода по 50 и 100 дней соответственно. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 6%-7%-8%-9% годовых. По истечении каждого периода ставка увеличивается. Проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200 или 400 дней. Каждый срок разделен на четыре равных процентных периода по 50 и 100 дней соответственно. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 6%-7%-8%-9% годовых. По истечении каждого периода ставка увеличивается. Проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей.

Вклад можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробно об условиях предоставления продукта можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка