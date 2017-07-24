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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 24 июля 2017 года, 10:21

Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Добрый день»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

 Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Добрый день».

Вклад может быть размещен на сроки 200 или 400 дней. Каждый срок разделен на четыре равных процентных периода по 50 и 100 дней соответственно. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка  6%-7%-8%-9% годовых. По истечении каждого периода ставка увеличивается. Проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей.
 
Вклад можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.
 
Подробно об условиях предоставления продукта можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка.
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.
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