Банк УРАЛСИБ предлагает комбинированный вклад «Верное решение» со ставкой 9% годовых

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт «Верное решение» – срочный вклад с повышенной ставкой, открываемый при оформлении в одноименного полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Верное решение» компании УРАЛСИБ Жизнь.

Минимальная сумма вклада – 100 тыс. рублей, сумма вклада должна быть меньше или равна страховому взносу по договору ИСЖ, оформляемому в рамках кросс-продукта. Вклад может быть открыт на срок 91 или 181 день со ставкой 9% годовых.

Полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Верное решение» УРАЛСИБ Жизнь оформляется на 3 или 5 лет, страховой взнос – от 100 тыс. рублей. Указанный взнос распределяется Страховой компанией в гарантированную и инвестиционную часть. Гарантированная часть обеспечивает 100-процентный возврат вложенных средств к окончанию действия договора, инвестиционная часть направляется Страховой компанией в высокодоходные инструменты для получения клиентом возможного дополнительного дохода. На весь срок действия договора страхования распространяется страховая защита жизни (100% возврат вложенных средств при уходе из жизни, удвоенная выплата по риску несчастного случая при ДТП в общественном транспорте).

Подробно об условиях предоставления продукта можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте www.uralsib.ru.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.