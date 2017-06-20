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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 20 июня 2017 года, 14:59

Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за переводы с карты на карту внутри банка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за перевод средств с дебетовой карты банка на любую другую карту, эмитированную УРАЛСИБом. Бесплатный перевод средств возможен по номеру карты в следующих дистанционных каналах: Интернет-банк, Мобильный банк, сервис переводов на сайте банка (card2card.bankuralsib.ru), банкоматы и платежные терминалы Банка УРАЛСИБ.

Более подробную информацию об электронных сервисах Банка УРАЛСИБ можно получить по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал.  Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: банковские карты, уралсиб
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