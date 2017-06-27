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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 14:15

Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» предлагают программу страхования от ЧС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ запускает продажи страховых полисов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по страховому продукту «ЛЧС. Экспресс». Это программа страхования, покрывающая расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно российскому законодательству, в целях защиты граждан и их имущества от последствий чрезвычайных ситуаций организации обязаны иметь финансовый резерв от 100 до 200 тыс. рублей для всех организаций и от 500 тыс. до 1 млн рублей для организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Резерв для ликвидации ЧС может быть сформирован в виде денежных средств на расчетном счете, депозитном вкладе или с помощью страхования.

Страховой полис от СК «УРАЛСИБ Страхование» – это коробочное решение, позволяющее компаниям сэкономить на расходах, которые необходимо заложить на формирование фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и высвободить денежные средства, отложенные для этих целей, на развитие бизнеса или других нужд.

Полис покрывает расходы на проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе, затраты на обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, на материалы, необходимые для устранения последствий ЧС, на обеспечение питанием и временным жильем пострадавших в результате ЧС и другие).

Полис «ЛЧС. Экспресс» подойдет как для владельцев или арендаторов торговых центров, бизнес-центров, образовательных организаций, лечебно-профилактических центров, гостиниц, объектов общественного питания, различных развлекательных площадок, так и для предприятий, эксплуатирующих особо опасные объекты.

Стоимость полиса варьируется в зависимости от вида деятельности организации. Полис начинает действовать через 10 дней после оплаты.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: страхование, уралсиб
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