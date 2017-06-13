Банк УРАЛСИБ готов выкупать ипотечные портфели объемом от 100 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ вышел на рынок с предложением о покупке кредитных портфелей от 100 млн рублей с обеспеченными недвижимостью кредитами физических лиц.

При этом Банк УРАЛСИБ готов выкупать ипотечные портфели у сторонних банков и некредитных организаций не только на разовой, но и на регулярной основе по мере формирования пула. Условия покупки будут определяться индивидуально для каждого портфеля.

«Данное предложение уникально на рынке ввиду незначительного объема покупаемого портфеля, что гарантирует скорость аудита пула и фактическую продажу пула в минимальные сроки», – отмечает руководитель Департамента управления эффективностью розничного бизнеса Андрей Недбайло.

Подробная информация – по телефону +7 (495) 785-12-12, доб. 2719, или на сайте банка.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 505 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 287 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.