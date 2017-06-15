Завод «Трубодеталь» успешно прошел комплексный аудит систем менеджмента качества

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинск, входит в АО «ОМК», Москва) подтвердил соответствие систем менеджмента качества, экологии и безопасности труда требованиям международной системы ISO и OHSAS, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Проверку проводили представители международного сертификационного органа TÜV NORD CERT GmbH (Союз работников технического надзора, Германия). Комиссия рекомендовала оформить АО «Трубодеталь» на новый срок сертификаты соответствия по требованиям ISO 9001:2015 и ISO/ТS 29001:2010 и подтвердить сертификаты по требованиям OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.

«Завод подтвердил соответствие системы менеджмента качества новым требованиям ISO 9001, которые вышли в 2015 году. Мы всегда стремимся равняться на самые актуальные стандарты качества, следовать передовым практикам, чтобы максимально удовлетворять требованиям наших ключевых клиентов», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.



Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).



Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира.

Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»