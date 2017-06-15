Чт, 15.06.2017, 14:04 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 13:38

Завод «Трубодеталь» успешно прошел комплексный аудит систем менеджмента качества


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинск, входит в АО «ОМК», Москва) подтвердил соответствие систем менеджмента качества, экологии и безопасности труда требованиям международной системы ISO и OHSAS, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Проверку проводили представители международного сертификационного органа TÜV NORD CERT GmbH (Союз работников технического надзора, Германия). Комиссия рекомендовала оформить АО «Трубодеталь» на новый срок сертификаты соответствия по требованиям ISO 9001:2015 и ISO/ТS 29001:2010 и подтвердить сертификаты по требованиям OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.

«Завод подтвердил соответствие системы менеджмента качества новым требованиям ISO 9001, которые вышли в 2015 году. Мы всегда стремимся равняться на самые актуальные стандарты качества, следовать передовым практикам, чтобы максимально удовлетворять требованиям наших ключевых клиентов», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).

Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира.

Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: трубодеталь, промышленность челябинской области, аудит
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 12:31
Около 2 млн тонн строительного камня добудут в Увельском районе
сегодня, 11:00
Председателем Совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» избран Федоров
сегодня, 10:51
Аграрии Южного Урала произвели 200 тыс. тонн мяса скота и птицы
сегодня, 10:11
Челябинская область на ЭКСПО в Харбине презентует возможности пищевой промышленности
вчера, 17:47
«Мечел-Кокс» приступил к реализации экологического проекта стоимостью 71 млн
вчера, 17:30
На ремонт дорог в Челябинской области выделено свыше 2 млрд
вчера, 17:20
Лучшие бригады по ремонту распредсетей выявлены в «Челябэнерго»
вчера, 16:36
Цены на бензин в Челябинске растут вторую неделю подряд
вчера, 15:06
ГК «Красный Октябрь» переводит бизнес на Урал
вчера, 11:59
В РФЯЦ – ВНИИТФ состоялся финал программы «Новые продукты Росатома. Экономика конструирования»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость