Запуск АНГЦ на ММК поможет удовлетворить спрос на оцинкованный прокат

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Растущий спрос на оцинкованный прокат в этом году удастся удовлетворить, в том числе, благодаря запуску на Магнитогорском меткомбинате нового агрегата непрерывного горячего цинкования, рассказал ведущий специалист по маркетингу группы стратегического развития ПАО «ММК» Игорь Сапожников, выступая в Барселоне на 13-й ежегодной конференции «Рынки металлопроката Европы».



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в своем докладе о тенденциях на российском рынке металлопродукции представитель Магнитки отметил перспективы устойчивого восстановления металлопотребления в России с 2017 года после трехлетнего периода сокращения емкости рынка металлопроката.

Основными отраслями, поддерживающими рост потребления металлопродукции в России, будут строительство и автомобильная отрасль. Рост спроса будет удовлетворен, в частности, благодаря новому агрегату непрерывного горячего цинкования ММК, который войдет в строй в июле текущего года. Запуск нового АНГЦ соответствует стратегии роста доли металлопроката с высокой добавленной стоимостью в общей отгрузке Магнитогорского металлургического комбината.



Организатором 13-й ежегодной конференции «Рынки металлопроката Европы», прошедшей 19-20 июня в Барселоне, выступила международная информационно-аналитическая компания Platts. В форуме приняли участие делегаты от крупнейших металлургических компаний и ассоциаций, в том числе: представители Arcelor Mittal, Tata Steel Europe, Европейской металлургической ассоциации (Eurofer) и Американского института чугуна и стали (AISI).

На конференции обсуждали перспективы развития мировой и европейской металлургической отраслей в контексте рыночного спроса на металлопрокат, роста торговых ограничений в мире, сохраняющегося избытка металлургических мощностей и перепроизводства стали в Китае.