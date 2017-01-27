ВАЖНО. За картельные сговоры будут наказывать строже

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За картельные сговоры будут наказывать строже – соответствующий законопроект Госдума РФ уже приняла в первом чтении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского УФАС.

Так, в частности, для соглашений в виде картеля главный антимонопольный орган страны предложил установить наибольшее наказание: для должностных лиц – штраф от 40 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет, для юридических – штраф от 0,03 до 0,15 размера выручки правонарушителя от реализации товара на рынке.

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Для «вертикальных» соглашений (речь идет о договоренности между не конкурентами, например, между производителем и продавцом, в результате чего другие продавцы не могут работать с товаром этого производителя. – Прим. АН «Доступ») предлагается, наоборот, снизить размер административной ответственности. Проект поправок в КоАП РФ предлагает установить административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа от 15 до 30 тыс. рублей либо дисквалификации на срок до года, для юридических лиц – в виде штрафа в размере от 0,01 до 0,05 размера выручки правонарушителя от реализации товара на рынке.

При этом размер административной ответственности за заключение соглашений органами власти предлагается оставить в прежнем виде: штраф для должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет.