Сб, 25.11.2017, 14:16 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 10:59

Южноуральским фермерам предложили диверсифицировать бизнес


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фермерам Челябинской области предложили выращивать больше масличных культур, развивать мясное скотоводство и овцеводство – итоги работы хозяйств за 10 месяцев 2017 года обсудили на заседании Союза фермеров и сельхозкооперативов региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхоза.

По словам замгубернатора, председателя Союза крестьянских хозяйств Сергея Сушкова, из 2,4 млн тонн зерна более 1 млн тонн собрано в фермерских хозяйствах области (43%). Предприниматели увеличили надой на 12%, а поголовье коров – на 18% к уровню прошлого года. Фермеры собрали 21 тыс. тонн картофеля и почти 17 тыс. тонн овощей.

Благодаря грантовой поддержке и субсидированию фермеры покупают новую технику, распахивают поля, строят и реконструируют хозяйства и хранилища. Но 2017 год стал для малых форм хозяйствования испытанием на прочность. Остро стоит вопрос реализации собранного зерна, расчетов с банками, пополнения «оборотки» для подготовки к будущему сезону.

По мнению исполнительного директора фермерского союза Дмитрия Трофимова, коллегам необходимо диверсифицировать бизнес: выращивать культуры, имеющие высокую рыночную цену. Например, подсолнечник, рапс и лен. Другая возможность для фермеров избежать убытков – развивать молочное и мясное скотоводство. К поддержке предпринимателей подключилось Минэкономразвития, которое в рамках проекта «Территория бизнеса» дает возможность получить кредиты по ставке 8-9% годовых.

По словам директора Челябинского филиала Россельхозбанка Константина Болдырева, кредиты по льготной ставке в 2017 году смогли получить 104 фермера. Сегодня банк принимает заявки на выдачу кредитов на покупку техники по ставке 10,6%. В 2017 году кредитная организация планирует значительно сократить сроки рассмотрения заявок.

Фермеры высказали мнение, что переработчики занижают закупочные цены, при этом готовая продукция не дешевеет. Предприниматели обратились к вице-губернатору Сергею Сушкову с просьбой разобраться с теми элеваторами и переработчиками, которые нарушают условия договоров и вовремя не рассчитываются за отгруженное зерно. Такое совещание состоится в Минсельхозе в ближайшее время.

Теги: челябинская область, минсельхоз, фермеры, сельское хозяйство, сергей сушков
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 11:24
В 2018 году Челябинская область сможет принять 1 тыс. иностранцев
вчера, 15:49
Представителям власти и бизнеса рассказали о ГЧП в Челябинской области
вчера, 15:27
Стало известно, кто построит отводной канал и дамбу для защиты Аргазей
вчера, 11:27
Минимущества выставило на торги второе дорожное предприятие
23 ноября, 17:20
Завершена реконструкция Челябинской ГРЭС
23 ноября, 17:15
Борис Дубровский: на Южном Урале есть все необходимое для строительства ВСМ
23 ноября, 16:48
Главный инженер «Челябэнерго» назначен руководителем техблока МРСК Урала
23 ноября, 16:12
Руслан Гаттаров: Мы уволили почти 30% сотрудников Минэконома и добились эффективности
23 ноября, 15:48
ВАЖНО. Госдума одобрила создание ТОСЭР в «запретках»
23 ноября, 14:59
Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Челябинской области превышает 30%
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость