Южноуральским фермерам предложили диверсифицировать бизнес

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фермерам Челябинской области предложили выращивать больше масличных культур, развивать мясное скотоводство и овцеводство – итоги работы хозяйств за 10 месяцев 2017 года обсудили на заседании Союза фермеров и сельхозкооперативов региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхоза.

По словам замгубернатора, председателя Союза крестьянских хозяйств Сергея Сушкова, из 2,4 млн тонн зерна более 1 млн тонн собрано в фермерских хозяйствах области (43%). Предприниматели увеличили надой на 12%, а поголовье коров – на 18% к уровню прошлого года. Фермеры собрали 21 тыс. тонн картофеля и почти 17 тыс. тонн овощей.

Благодаря грантовой поддержке и субсидированию фермеры покупают новую технику, распахивают поля, строят и реконструируют хозяйства и хранилища. Но 2017 год стал для малых форм хозяйствования испытанием на прочность. Остро стоит вопрос реализации собранного зерна, расчетов с банками, пополнения «оборотки» для подготовки к будущему сезону.

По мнению исполнительного директора фермерского союза Дмитрия Трофимова, коллегам необходимо диверсифицировать бизнес: выращивать культуры, имеющие высокую рыночную цену. Например, подсолнечник, рапс и лен. Другая возможность для фермеров избежать убытков – развивать молочное и мясное скотоводство. К поддержке предпринимателей подключилось Минэкономразвития, которое в рамках проекта «Территория бизнеса» дает возможность получить кредиты по ставке 8-9% годовых.

По словам директора Челябинского филиала Россельхозбанка Константина Болдырева, кредиты по льготной ставке в 2017 году смогли получить 104 фермера. Сегодня банк принимает заявки на выдачу кредитов на покупку техники по ставке 10,6%. В 2017 году кредитная организация планирует значительно сократить сроки рассмотрения заявок.

Фермеры высказали мнение, что переработчики занижают закупочные цены, при этом готовая продукция не дешевеет. Предприниматели обратились к вице-губернатору Сергею Сушкову с просьбой разобраться с теми элеваторами и переработчиками, которые нарушают условия договоров и вовремя не рассчитываются за отгруженное зерно. Такое совещание состоится в Минсельхозе в ближайшее время.