Южноуральские фермеры могут получить льготные кредиты на сумму 1,2 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На посевную кампанию фермеры Челябинской области могут получить 1,2 млрд рублей льготных кредитов – эту информацию озвучили на заседании совета регионального Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в региональном Минсельхозе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу аграрного ведомства.

Заместитель директора регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Андрей Слободчиков отметил, что на сегодняшний день фермеры уже получили первые кредиты на срок до года для проведения посевной кампании на общую сумму чуть более 100 млн рублей.

«В перечень субъектов льготного кредитования с государственной поддержкой по неясным причинам не попали сельские индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, которые также в соответствии с законодательством признаются малыми формами хозяйствования. Россельхозбанк уже обратился к руководству федерального Минсельхоза с просьбой исправить эту ошибку», – отметил Слободчиков.

«Нам пообещали внести изменения в постановление, и я надеюсь, что все наши клиенты получат долгожданные кредиты. Лимита на сегодняшний день для малых форм хозяйствования более чем достаточно, это 30% от всего объема льготных краткосрочных кредитов, выделенных Челябинской области в 2017 году, или 1,2 млрд рублей», – добавил он.

Министр сельского хозяйства Сергей Сушков также призвал фермеров активнее пользоваться кредитными ресурсами. «Учитывая их ограниченный объем (всего на Челябинскую область выделена квота на получение краткосрочных льготных кредитов аграриями на общую сумму 4 млрд рублей), нужно максимально использовать эти средства, чтобы в следующем году регион сохранил господдержку по этому направлению», – говорит Сушков.

И добавляет, что общая потребность региона в кредитных ресурсах только на проведение весенних полевых работ в этом году составляет 3,1 млрд рублей. Кроме того, на период проведения посевной аграрии области получат 80% средств годовой господдержки из областного и регионального бюджетов – это более 2 млрд рублей.