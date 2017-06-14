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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 11:59

В РФЯЦ – ВНИИТФ состоялся финал программы «Новые продукты Росатома. Экономика конструирования»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На базе РФЯЦ – ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) состоялся финальный этап программы обучения и развития «Новые продукты Росатома. Экономика конструирования», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

В Центре научного и делового сотрудничества ВНИИТФ собрались более 30 руководителей разного уровня РФЯЦ – ВНИИТФ и других предприятий Росатома: «Электрохимприбор», «Маяк», УЭМЗ, ПСЗ. Состоялась защита проектов, нацеленных на сокращение себестоимости и времени протекания процессов.

Проект РФЯЦ – ВНИИТФ был посвящен снижению себестоимости комплекта герметичных соединителей. Другие предприятия работали над снижением себестоимости контейнера КТ, блока диодной накачки, трансформатора с элегазовой изоляцией.

Комиссия, куда вошли первый заместитель генерального директора Иван Каменских, начальник отдела управления персоналом Дирекции по ЯОК Андрей Солодаев, директор РФЯЦ – ВНИИТФ Михаил Железнов, первый заместитель директора ВНИИТФ Сергей Вампилов, оценивала статус проекта, насколько он результативен и возможность его масштабирования в рамках ЯОКа.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ

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Теги: рфяц-вниитф, росатом, новости снежинска
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