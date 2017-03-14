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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 16:37

ВАЖНО. В Минэкономразвития рассказали, что будет с курсом рубля в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уровень инфляции в России пока лучше прогнозов Минэкомразвития, а курс российской валюты крепче фундаментальных значений – об этом во вторник, 14 марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее в ведомстве спрогнозировали рост курса доллара в 2017 году. Если сейчас стоимость доллара составляет около 59 рублей, то среднегодовой курс валюты может составить 67,5 рубля, пишут «Известия».

«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс доллара идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», – комментирует Орешкин.

Напомним, на начало прошлой недели инфляция в России снизилась до 4,5% в годовом выражении. При этом в минувшем месяце ее уровень был нулевым. Главный прогноз Минэкономразвития и Центробанка по инфляции на 2017 год – 4%.

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Теги: минэкономразвития, инфляция, курс рубля, экономический прогноз
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