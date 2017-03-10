В России вторую неделю подряд фиксируется нулевая инфляция

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По данным Росстата, в минувшие две недели в стране фиксировалась нулевая инфляция – эксперты связывают этот факт с падением платежеспособного спроса и оборотов торговли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Примечательно, что за последние четыре недели нулевая инфляция была зафиксирована трижды: только за неделю с 14 по 20 февраля инфляция составила 0,1%, а с 7 по 20 февраля – 0%. Это рекордные показатели для февраля за 25 лет наблюдений, пишут «Ведомости».

Между тем, как уточняет «Российская газета», в восьми российских регионах по итогам 2016 года инфляция упала ниже 4% – уровня, которого Центробанк намеревался достичь только в конце 2017 года. В списке оказались Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, а также Оренбургская, Саратовская и Магаданская области, Алтайский край.

Эксперты связывают этот факт с падением платежеспособного спроса и оборотов торговли. Еще одна веская причина замедления инфляции –укрепление рубля и хороший урожай прошлого года.