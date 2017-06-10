Вс, 11.06.2017, 08:04 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 10 июня 2017 года, 13:01

Решение о ликвидации «Уфалейникеля» акционеры примут в июле


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Совет директоров ОАО «Уфалейникель» (входит в «Русникель», Верхний Уфалей, Челябинская область) 11 июля 2017 года на внеочередном собрании акционеров решит вопрос о ликвидации компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В повестке дня также значатся вопросы о назначении ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации компании.

Напомним, градообразующее предприятие с 1 апреля 2017 года остановило производство на неопределенный срок и сократило около 2 тыс. сотрудников, уровень безработицы в городе достиг почти 12%.

По последней информации, региональное правительство заручилось поддержкой на федеральном уровне и рассчитывает, что в ближайшее время Верхний Уфалей получит статус ТОСЭР. Потенциальные резиденты заявили о готовности создать более 700 рабочих мест до 2021 года. Ряд новых инвесторов также проявляет интерес к производственной площадке «Уфалейникеля» и ее шлакоотвалам. Здесь уже работают два предприятия, специализирующиеся на железнодорожных перевозках и производстве кварцитов.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: моногорода, новости верхнего уфалея, верхний уфалей, тосэр, уфалейникель
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 22:33
Завод мебельных фасадов за 60 млн рублей запущен под Еманжелинском
09 июня, 15:21
Мечел награжден за активное участие в Годе экологии
09 июня, 11:29
Агентство инвестразвития привлечет на Южный Урал не менее 4 млрд рублей в 2017 году
08 июня, 14:22
Челябинские энергетики подключили сотовую вышку в Аргаяше
08 июня, 10:30
Определены победители конкурса на лучшее рационализаторское предложение ММК
08 июня, 09:59
ВАЖНО. В Челябинске дорожает бензин
07 июня, 14:57
Под завод строительных смесей в Магнитогорске подберут альтернативную площадку
07 июня, 13:35
На ремонт дорог Магнитогорск получит 250 млн в 2017 году
06 июня, 13:17
Товарооборот Индии и Южного Урала увеличился на 73%
06 июня, 12:14
ММК извещает об изменении фирменного наименования
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость