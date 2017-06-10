Решение о ликвидации «Уфалейникеля» акционеры примут в июле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Совет директоров ОАО «Уфалейникель» (входит в «Русникель», Верхний Уфалей, Челябинская область) 11 июля 2017 года на внеочередном собрании акционеров решит вопрос о ликвидации компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В повестке дня также значатся вопросы о назначении ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации компании.

Напомним, градообразующее предприятие с 1 апреля 2017 года остановило производство на неопределенный срок и сократило около 2 тыс. сотрудников, уровень безработицы в городе достиг почти 12%.

По последней информации, региональное правительство заручилось поддержкой на федеральном уровне и рассчитывает, что в ближайшее время Верхний Уфалей получит статус ТОСЭР. Потенциальные резиденты заявили о готовности создать более 700 рабочих мест до 2021 года. Ряд новых инвесторов также проявляет интерес к производственной площадке «Уфалейникеля» и ее шлакоотвалам. Здесь уже работают два предприятия, специализирующиеся на железнодорожных перевозках и производстве кварцитов.