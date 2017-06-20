В «МРСК Урала» выявляют лучшую бригаду по ремонту распределительных сетей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области стартовали соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей «МРСК Урала» – в конкурсе профмастерства принимают участие команды «Челябэнерго», «Свердловэнерго», «Пермэнерго», «ЕЭСК» и ПАО «СУЭНКО» (Курган), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Перед началом соревнований, на так называемом «нулевом» этапе, оценивалось общее техническое оснащение команд: защитные средства, комплектность оборудования, средства пожаротушения и др.

Сам конкурс состоит из восьми этапов и продлится пять дней. Вначале энергетики продемонстрируют теоретические знания действующих правил, инструкций и норм, а затем выполнят ряд практических заданий. Бригады покажут практические навыки по освобождению «пострадавшего» (на манекене-тренажере) от действия электрического тока и оказанию первой помощи; осуществят первичное подключение жилого дома от действующей линии электропередачи 0,4 кВ с применением гидроподъемника. Затем бригадам предстоит выполнить техническое обслуживание разъединителя 10 кВ; произвести замену главного рубильника в трансформаторной подстанции, провести тушение «пожара» на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) и т.д.

Судейскому корпусу предстоит определить как победителей в командной работе, так и лучших по профессии в индивидуальном зачете.

Победители соревнований профмастерства ОАО «МРСК Урала» будут определены 23 июня. Лучшая команда представит компанию на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства ОАО «Россети».

Отметим, что соревнования профессионального мастерства в ОАО «МРСК Урала» проводятся ежегодно. Основной целью состязаний является оценка уровня квалификации персонала, повышение качества и безопасности работ, обмен передовым опытом, а также отработка действий, с которыми специалисты сталкиваются в своей ежедневной работе. Умение персонала оперативно и грамотно реагировать на нештатные ситуации является залогом качественного и надежного электроснабжения потребителей и безопасности работников.