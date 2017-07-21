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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 13:15

В Челябинске на 90 суток приостановлена работа опасного цеха химпредприятия


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по работе с должниками (юридическими лицами) на 90 суток приостановили деятельность цеха химического производства ОАО «НЕКК», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального УФССП, на предприятии специалистами Ростехнадзора выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. В частности, не обеспечена герметичность и безопасность технологической системы, отсутствуют сигнализация, сообщающая о неисправности вентиляционной системы, и средства включения аварийной вентиляции при превышении предельно допустимой концентрации опасных веществ.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что нарушения, допущенные компанией, создают угрозу жизни и здоровью работников предприятия, повышают риск техногенной катастрофы. «Указанный цех является объектом высокой опасности в связи с наличием токсичных веществ, представляющих опасность как для человека, так и для окружающей среды», – отмечают приставы. 

ОАО «НЕКК» было признано виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде приостановки деятельности на три месяца.

Бывший исполнительный директор ОАО «НЕКК» Дмитрий Нуждин задержан в рамках дела о махинациях с возмещением НДС на сумму более 50 млн рублей

Отмечается, что судебные приставы возбудили производство сразу, как только получили из суда исполнительный лист, а представитель ведомства выехал на место, где было установлено, что цех не эксплуатируется, оборудование законсервировано. Исполнителем опечатаны все входы на производственную площадку, кроме одной двери – для осуществления работниками предприятия проверки состояния химических веществ.

Контроль исполнения судебного решения будет осуществляться приставом-исполнителем в ежедневном режиме.

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Теги: чмз, новости челябинска, судебные приставы, некк
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