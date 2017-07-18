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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 16:17

В 2017 году на субсидирование сельхозтехники в Челябинской области выделили 172 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на субсидирование сельхозтехники в Челябинской области выделено 172 млн рублей – с помощью этих денег южноуральские аграрии закупят новые распрыскиватели навоза, зерноуборочные комбайны, самоходные косилки и несколько десятков тракторов на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина, на сегодняшний день только 40% сельхозтехники в Челябинской области можно отнести к разряду современной. Остальная – старше 10 лет, которая работает с двойной, а то и тройной нагрузкой, что приводит к логичным последствиям.

«На сегодняшний день нагрузка на один зерноуборочный комбайн, в среднем по области, превышает 600 га, а в некоторых районах области достигает 900 га. Один трактор вспахивает порядка 700 га, что значительно превышает установленные производителем нормы и отражается на качестве полевых работ и, конечно, на сроке жизни техники», – комментирует чиновник.

Ситуацию позитивно корректируют региональные власти, которые ежегодно повышают сумму субсидирования сельхозтехники. Если в 2015 году аграрии с помощью бюджетных денег смогли купить техники на 726 млн рублей, то в прошлом и текущем году – не менее чем на 1,5 млрд рублей.

«На приобретение высокопроизводительных машин региональные власти готовы возместить растениеводам 10% от стоимости техники. Кроме того, если сельскохозяйственные машины куплены у завода-изготовителя, включенного в федеральную программу, растениеводы могут получить дополнительную скидку в размере 15%», – добавил Завалищин.

По предварительным расчетам, субсидирование из областного бюджета позволит закупить в 2017 году не менее 120 единиц зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок, 25 единиц энергонасыщенных тракторов, 40 единиц посевных комплексов, 38 прицепных и самоходных опрыскивателей, 20 жаток и другую технику.

Документы на получение субсидии необходимо направлять в областной минсельхоз до 30 ноября.

«Челябинская область демонстрирует отличные результаты в агропромышленном комплексе, очень хочется положительную динамику сохранять, в том числе и благодаря поддержке сельхозтоваропроизводителей за счет областного бюджета», – резюмировал губернатор Борис Дубровский.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, техника, аграрии, субсидирование
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