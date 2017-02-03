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Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 13:44

Агроуспехи Южного Урала презентовали на международной конференции


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Достижения аграриев Челябинской области за последние несколько лет презентовали на 51-й Международной научно-практической конференции «Достижения науки – агропромышленному комплексу» – с докладом выступил замминистра сельского хозяйства Александр Раевский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.

В ходе трехдневной конференции аграрии обсуждают различные аспекты научного сопровождения сельскохозяйственного производства, в том числе утилизацию биологических отходов, разработку роботизированной сельхозтехники, использование ветроэнергетических установок и солнечных батарей для электроснабжения объектов животноводства и птицеводства и другие научно-прикладные задачи. Работа секций научно-практической конференции проходит на трех площадках – на базе Института агроинженерии в Челябинске, Института ветеринарной медицины в Троицке и Института агроэкологии в селе Миасское.

На конференцию прибыли представители 18 регионов России, а также из Костанайской области Республики Казахстан. На пленарном заседании конференции Александр Раевский рассказал об инвестициях в АПК, подвел итоги прошлого года, отметив, что южноуральские аграрии смогли увеличить объем производства практически по всем видам сельхозпродукции.

Грамотная инвестиционная политика в АПК позволила реализовать за последние семь лет более 30 инвестпроектов на сумму 44 млрд рублей. Например, производство зерна в 2016 году выросло на 14% и составило 1,95 млн тонн, мяса скота и птицы в живом весе произведено 540 тыс. тонн – рост к предыдущему периоду на 6%, а также выпущено 1,6 млрд штук яиц – рост 2,1%. Объем производства сельхозпродукции в регионе достиг 128,4 млрд рублей – рост 8,5%.

Заместитель министра отметил, что Челябинская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания: мясом и мясопродуктами, яйцами, хлебом, хлебобулочными изделиями, картофелем и овощами. Регион уверенно держится на втором месте в российском рейтинге производителей мяса всех видов, на третьем – по производству куриных яиц, на шестом – по производству свинины.

За последние годы на Южном Урале продовольственный рынок оказался насыщен птицеводческой продукцией, поэтому эксперты прогнозируют к 2020 году стабилизацию производства на уровне 360 тыс. тонн мяса птицы и 1 млрд 590 млн штук куриных яиц.

Реализация проектов в свиноводстве позволила отрасли достичь самой высокой динамики производства – рост в 2016 году составил 41% к 2015 году, произведено 115 тыс. тонн мяса. В растениеводстве крупные инвестиционные проекты реализованы в тепличном овощеводстве. За счет этого за последние годы в разы увеличен объем производства тепличных овощей: в 2016 году их произведено уже 22 тыс. тонн – на 13% больше, чем годом ранее.

Сегодня в Челябинской области работают три современных тепличных предприятия, которые были построены в 2014-2015 годах и полностью заменили устаревшие теплицы. Общая площадь зимних теплиц сейчас составляет 34 гектара. Там используются голландские технологии выращивание овощей, которые позволяют в пять раз повысить сбор урожая с квадратного метра при одновременном снижении трудоёмкости на 50%.

В настоящее время в Челябинской области реализуется 11 инвестиционных проектов на общую сумму 18,5 млрд рублей.

Замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский отметил, что регион заинтересован в том, чтобы научные разработки в сфере агропромышленного комплекса претворялись в жизнь и способствовали росту выпуска продукции на основе современных, эффективных технологий. Министерство, в свою очередь, обещает содействовать реализации эффективных научных решений в сфере практического сельского хозяйства.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, сельское хозяйство, аграрии
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