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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 09:45

«Уралкуз» подтвердил право выпускать продукцию для атомных установок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел,  Чебаркуль, Челябинская область) подтвердил право изготавливать оборудование для атомных станций – соблюдение условий действующей лицензии проверили инспекторы Ростехнадзора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Инспекция подтвердила, что в «Уральской кузнице» строго выполняется программа обеспечения качества комплектующих для объектов ядерной энергии, продукция регулярно проходит обязательные проверки. Завод полностью укомплектован необходимым технологическим и измерительным оборудованием, средствами испытаний для выпуска ответственных штамповок, сотрудники предприятия имеют соответствующую квалификацию, которую регулярно повышают и подтверждают.

«Согласно лицензии, действующей до ноября 2019 года, «Уралкуз» поставляет комплектующие для корпусов энергоблоков атомных электростанций, элементы запорной арматуры для предприятий атомной энергетики. Продукция выпускается строго под заказ с учетом особенностей каждого энергоблока: максимального давления, температуры рабочей среды и даже климатических особенностей местности, где расположены объекты», – говорится в сообщении.

Впервые лицензию на право изготовления оборудования для ядерных установок «Уралкуз» получил в 2004 году. Обязательное требование лицензии – обеспечение доступа должностных лиц Ростехнадзора на предприятие в любое время для проведения инспекций и проверок.

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Предприятие производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения. Занимает более 20% российского рынка штамповок, а также одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. Предприятие имеет наукоемкое производство в челябинском филиале, который занимается выплавкой всех известных на сегодня специальных сталей и жаропрочных сплавов. ПАО «Уралкуз» входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

Теги: мечел, новости чебаркуля, промышленность челябинской области, уральская кузница, уралкуз
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