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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 10:38

Товарооборот между Челябинской областью и ЮАР вырос в 5 раз в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году товарооборот между Челябинской областью и Южно-Африканской Республикой вырос в пять раз – об этом заявил глава региона Борис Дубровский в ходе рабочего визита на промышленную выставку «Иннопром-2017» (Екатеринбург), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В понедельник, 10 июля, состоялась встреча главы региона с послом ЮАР в России Номасонто Марией Сибанда-Туси. Дубровский отметил оживление торговых отношений между Челябинской областью и Южно-Африканской Республикой: если в 2016 году товарооборот составлял 35 млн долларов, то только за I квартал текущего он вырос в пять раз.

«У нас много точек соприкосновения. В Челябинской области, как и в ЮАР, особенно развиты горнодобывающий сектор, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство. Нам интересны ваши возможности в сфере возобновляемой энергетики, где ЮАР является одним из мировых лидеров», – отметил губернатор.

Стороны обсудили возможности создания совместных предприятий по производству и сборке автомобилей, тракторов, увеличения товарооборота за счет сотрудничества в сферах металлургии, сельского хозяйства, участия предприятий Челябинской области в реализации инфраструктурных проектов на территории ЮАР.

В рамках встречи принято решение об установлении межрегионального сотрудничества между Челябинской областью и одним из регионов ЮАР. Потенциальным партнером могут стать портовые провинции Квазулу-Натал (Дурбан) либо Западно-Капская провинция (Кейптаун). Стороны обсудили организацию визита бизнес-делегации ЮАР в Челябинскую область.

Борис Дубровский также отметил, что важны не только экономические вопросы. «Мы находимся в противоположных частях света и очень мало знаем друг о друге. Считаю, что сотрудничество в сфере науки, культуры, туризма даст не меньший эффект, чем внешнеторговая деятельность», – резюмировал глава Южного Урала.

Напомним, в этот же день губернатор и президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами (РОТОБО) Сигэру Мурайама обсудили возможность размещения на территории области сборочных производств автокомпонентов японских автомобильных компаний.

«Иннопром» – крупнейшая в России международная универсальная промышленная выставка, ежегодно организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий. Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, новости екатеринбурга, внешняя торговля, иннопром, африка
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