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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 09:58

Японцы разместят на территории Южного Урала сборочные производства известных автомобильных компаний


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Японцы разместят на территории Челябинской области сборочные производства известных автомобильных компаний – об этом глава региона Борис Дубровский и президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами (РОТОБО) Сигэру Мурайама договорились в рамках международной промышленной выставке «Иннопром-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В 2013 году между Челябинской областью и РОТОБО был подписан Меморандум о сотрудничестве. В его рамках реализован ряд консалтинговых проектов, в частности, заводом «Теплоприбор» и компанией «Конар». «Уверен, наша нынешняя встреча позволит расширить взаимодействие в научных исследованиях, получении новых технологий, инвестиций, в создании совместных предприятий. Такие примеры тоже есть. В 2016 году в Кыштыме в составе компании "Русский кварц" японская компания "Сумитомо" пустила новую линию по производству высокочистого кварца», – отметил Борис Дубровский.

На встрече губернатор и Сигэру Мурайама пришли к решению по активизации сотрудничества между Челябинской областью и Ассоциацией РОТОБО в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве. Так, в металлургическом производстве перспективный интерес представляет производство оборудования, а также технологий, связанных с отраслью опосредованно. Кроме этого, металлургические предприятия области готовы увеличить экспорт в Японию. Также Южный Урал готов размещать на своей территории сборочные производства автокомпонентов японских автомобильных компаний. В производстве высоких технологий упор делается на производство оборудования для генерации энергии, организацию мусороперерабатывающего «зеленого» производства.

Товарооборот области с Японией в 2016 году составил 32,1 млн долларов США, в том числе: экспорт – 23 млн долларов, импорт – 9,1 млн. Товарооборот области с Японией в I квартале 2017 года составил 7,3 млн долларов. Основные статьи импорта: медицинское оборудование; смешанные химические продукты, продукция машиностроения, черной металлургии и приборостроения. Основные статьи экспорта: продукция черной и цветной металлургии, продукты неорганической химии.

«Иннопром» – крупнейшая в России международная универсальная промышленная выставка, ежегодно организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий. Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, инновации, япония, новости екатеринбурга, иннопром
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