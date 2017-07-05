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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 12:26

«Челябэнерго» повысило надежность электроснабжения потребителей Варненского района


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили замену изоляторов на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Ракитная – Александровская» в Варненском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Изоляторы являются важнейшими элементами воздушных линий электропередачи и предназначены для изоляции провода и его крепления к опорам. Взамен морально устаревших изоляторов на ВЛ смонтированы 78 новых, с аэродинамическим профилем, а также установлены 450 гасителей вибрации, что обеспечит не только полноценную бесперебойную работу ЛЭП в период пиковых нагрузок осенне-зимнего периода, но и значительно повысит надежность электроснабжения жителей деревень Ракитная и Александровская.

Сумма средств, направленных филиалом «Челябэнерго» на выполнение этих работ в рамках реализации ремонтной программы, составила около 500 тыс. рублей. 

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Теги: челябэнерго, мрск урала
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