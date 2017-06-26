Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ завоевали три медали Atomskills-2017

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Представители РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Забабхина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) завоевали золото, серебро и бронзу II Чемпионата профессионального мастерства сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом» Atomskills-2017, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

Чемпионами Atomskills-2017 в компетенции «Инженер-технолог» стали начальник группы завода № 1 Александр Назаров и эксперт Дмитрий Шуравин, начальник группы завода № 1. От Госкорпорации «Росатом» им вручены сертификаты на путешествие по России.

Серебро в компетенции «Инженер-конструктор» завоевали техник-конструктор КБ-1 Александр Пильщиков и эксперт Владимир Бобылев, инженер-конструктор КБ-1. По итогам чемпионата Пильщиков вошел в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech-2017, который состоится 3-7 ноября этого года в Екатеринбурге.

Оператор станков с программным управлением завода № 1 Максим Никулин и эксперт Дмитрий Черняев, инженер-технолог завода № 1, стали третьими в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

«Очень важно, чтобы ваши навыки, навыки экспертов AtomSkills стали серьезным вкладом в развитие наших предприятий. Чтобы у вас учились, брали пример молодые рабочие, инженеры», – отметил гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев также отметил, что Росатом будет серьезно развивать движение по методике WorldSkills в России и госкорпорации, включая новые компетенции, создавая экспертные площадки и центры компетенций, для того чтобы объединить лучшие технологии, дать возможность многим молодым людям стать профессионалами самого высокого уровня.

«Это важный резерв нашего завтрашнего дня, в котором Росатом должен укрепить лидерство в мировой атомной отрасли и войти в число технологических лидеров среди крупнейших компаний мира», – отметил Лихачев.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ