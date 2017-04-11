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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 18:01

Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ стали финалистами конкурса «Человек года Росатома»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) стали финалистами сразу в четырех дивизиональных номинациях в отраслевом конкурсе «Человек года Росатома», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

Финалистами стали Илья Гордеев («Конструктор ЯОК»), Денис Дегтярев («Мастер ЯОК»), Ольга Савельева («Контролер ЯОК»), Алексей Караваев («Научный сотрудник ЯОК») и – в специальной номинации «Наставник года», учрежденной гендиректором Росатома, – Сергей Собко.

«Коллектив института гордится своими коллегами. Ваши победы означают не только признание профессиональных заслуг, но и вашу преданность делу, активную жизненную позицию, и в очередной раз подтверждают, что в снежинском ядерном центре работают лучшие из лучших. Благодарен за ваш усердный результативный труд и уверен, что вы не остановитесь на достигнутом, будете совершенствовать свой опыт и подниматься по профессиональным ступеням на новые высоты», – заявил директор РФЯЦ – ВНИИТФ Михаил Железнов в поздравительной речи.

Церемония награждения победителей пройдет 27 апреля в Москве, тогда же станет известно, как распределятся места в каждой номинации.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ

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Теги: рфяц-вниитф, росатом, новости снежинска
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