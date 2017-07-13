Сотрудники «Челябэнерго» во время учений построили новую ЛЭП для Верхнего Уфалея

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) завершились командно-штабные учения энергетиков филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» – отрабатывая навыки совместных действий бригад, энергетики построили новую линию электропередачи, которая обеспечит надежное и качественное электроснабжение для жителей 220 домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

По легенде учений, в результате прохождения по территории Челябинской области холодного атмосферного фронта, сопровождавшегося шквалистым ветром и обильными осадками, произошли массовые нарушения в работе электросетевого комплекса. Условно наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Верхнем Уфалее на территории ответственности Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

На помощь для ликвидации последствий стихии были оперативно направлены аварийно-восстановительные бригады из Нязепетровского, Каслинского, Еткульского районов электрических сетей (РЭС) энергокомпании.

Совместными усилиями (уже не по легенде, а в режиме реального времени) бригады провели работы по демонтажу устаревшей воздушной линии электропередачи (ВЛ) классом напряжения 6 кВ с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ и в кратчайшие сроки построили новую воздушную линию 6 кВ протяженностью 1,5 км и установили 37 железобетонных опор СВ110.

Работы выполнены с применением современных методов монтажа и материалов. Так, при монтаже ЛЭП энергетики использовали самонесущий изолированный провод (СИП), который гарантирует надежную передачу электроэнергии в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

В командно-штабной тренировке приняли участие 37 специалистов, было задействовано 15 единиц спецтехники. В ходе учений отрабатывался четкий алгоритм взаимодействия и обмена информацией между энергокомпанией, ГУ МЧС России по Челябинской области и администрациями муниципальных образований в обстановке, максимально приближенной к реальной. По результатам учений проведен анализ эффективности взаимодействия на разных уровнях готовности электросетевого комплекса к прохождению зимнего максимума нагрузок, достаточности средств и ресурсов для предотвращения и ликвидации нештатных ситуаций.

Фото пресс-службы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»