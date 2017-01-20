Санаторий «Металлург» награжден сертификатом «Предприятие года-2016»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Санаторий «Металлург» Магнитогорского меткомбината награжден сертификатом «Предприятие года-2016» – здравница уже получала эту награду в 2014 и 2015 годах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления информации ОАО «ММК».

Здравница в Ессентуках принимает гостей на курортное лечение уже больше полувека. Это масштабный комплекс, который включает лечебные программы и оздоровительные процедуры. Санаторий предлагает все необходимое для качественного отдыха: плавательный бассейн, салон красоты, сауну, спортивный зал, теннисный корт, танцевальные вечера, вечерние концерты, бильярдный зал, волейбольную площадку, экскурсионное обслуживание. Для детей – есть игровые площадки в помещении и на открытом воздухе, бесплатный прокат велосипедов, кинозал с мультфильмами.

Отметим, что награда в конкурсе на лучшее предприятие в России по направлению организации оздоровительного отдыха уже не первая для санатория «Металлург». Он получал сертификат «Предприятия года» в 2014 и 2015 годах, причем два года назад директор здравницы Алексей Коваленко стал обладателем диплома «Руководитель года».

Международный экономический рейтинг «Лига лучших предприятий России», определяющий топ лучших компаний разных видов деятельности, это интернациональный бренд, который объединил экспертов из разных стран для проведения комплексной оценки деятельности предприятий, организаций и учреждений на территории той или иной страны. В ранжировании рейтинга участвуют больше 540 тыс. компаний и организаций со всего мира.

Сертификат «Предприятие года» – это показатель качества предоставляемых услуг, имидж и возможность показать потребителю свое лидирующее положение на рынке. По официальным данным федеральной службы «Росстата» и независимой оценки «Лиги лучших предприятий России», ООО «Санаторий "Металлург"» вошло в топ предприятий-лидеров среди компаний санаторно-курортной деятельности. Кроме того, аналитическая оценка работы здравницы проверена и подтверждена независимыми рейтинговыми ассоциациями International Rating Association из Гонг-Конга и Standard Chartered Rating GmbH из Германии.