Сб, 21.01.2017, 13:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 10:41

Санаторий «Металлург» награжден сертификатом «Предприятие года-2016»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Санаторий «Металлург» Магнитогорского меткомбината награжден сертификатом «Предприятие года-2016» – здравница уже получала эту награду в 2014 и 2015 годах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления информации ОАО «ММК».

Здравница в Ессентуках принимает гостей на курортное лечение уже больше полувека. Это масштабный комплекс, который включает лечебные программы и оздоровительные процедуры. Санаторий предлагает все необходимое для качественного отдыха: плавательный бассейн, салон красоты, сауну, спортивный зал, теннисный корт, танцевальные вечера, вечерние концерты, бильярдный зал, волейбольную площадку, экскурсионное обслуживание. Для детей – есть игровые площадки в помещении и на открытом воздухе, бесплатный прокат велосипедов, кинозал с мультфильмами.

Отметим, что награда в конкурсе на лучшее предприятие в России по направлению организации оздоровительного отдыха уже не первая для санатория «Металлург». Он получал сертификат «Предприятия года» в 2014 и 2015 годах, причем два года назад директор здравницы Алексей Коваленко стал обладателем диплома «Руководитель года».

Международный экономический рейтинг «Лига лучших предприятий России», определяющий топ лучших компаний разных видов деятельности, это интернациональный бренд, который объединил экспертов из разных стран для проведения комплексной оценки деятельности предприятий, организаций и учреждений на территории той или иной страны. В ранжировании рейтинга участвуют больше 540 тыс. компаний и организаций со всего мира.

Сертификат «Предприятие года» – это показатель качества предоставляемых услуг, имидж и возможность показать потребителю свое лидирующее положение на рынке. По официальным данным федеральной службы «Росстата» и независимой оценки «Лиги лучших предприятий России», ООО «Санаторий "Металлург"» вошло в топ предприятий-лидеров среди компаний санаторно-курортной деятельности. Кроме того, аналитическая оценка работы здравницы проверена и подтверждена независимыми рейтинговыми ассоциациями International Rating Association из Гонг-Конга и Standard Chartered Rating GmbH из Германии.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, новости магнитогорска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 16:25
Более 50 млн направят на ремонт южноуральских домов культуры в 2017 году
вчера, 15:09
Испытательный центр «Трубодетали» прошел аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ
вчера, 12:12
В Южноуральске будут производить до 120 тонн молока в сутки
вчера, 11:56
ЧМК принимает межзаводскую школу доменщиков
вчера, 09:58
Более 850 скважин в Челябинской области работают без лицензий
19 января, 20:55
Администрация Златоуста должна выплатить местной фирме 5 копеек
19 января, 15:50
Россияне перешли в режим экономии и стали чаще покупать б/у товары
19 января, 15:06
ВАЖНО. «Перестройка» для застройщиков: новый закон и перспективы долевки в Челябинске
19 января, 14:15
На базе кузнечного цеха ЧТЗ создан «Челябинский центр кузнечных компетенций»
19 января, 13:50
Бензин и дизтопливо подорожали на 20 копеек за неделю в Челябинской области

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость