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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 15:36

РМК заинтересована в совместных разработках российских и германских горных инженеров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания (РМК) заинтересована в совместных разработках российских и германских горных инженеров – об этом в ходе X Российско-германского сырьевого форума (Санкт-Петербург) заявила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Топ-менеджер РМК приняла участие в дискуссии «Российско-германское научно-техническое сотрудничество в сырьевом секторе: перспективные направления», в рамках которой было объявлено о создании пяти рабочих групп из научных специалистов Санкт-Петербургского государственного горного университета и Фрайбергской горной академии (Фрайберг, Германия). Им предстоит совместно решать наиболее актуальные для отрасли двух стран задачи.

По словам вице-президента РМК Наталии Гончар, компания в таком сотрудничестве для себя видит потенциал в трех основных направлениях. Это комплексное освоение месторождений с низким содержанием меди и переработка отходов, рекультивация горной выработки угольного разреза, а также повышение энергоэффективности производств. Она напомнила, что компания реализовала первый на постсоветском пространстве проект по добыче и обогащению медно-порфировых руд с содержанием меди до 0,4% на базе Михеевского горно-обогатительного комбината в Челябинской области. В настоящее время идет освоение Томинского месторождения медно-порфировых руд. На основе хвостов обогатительной фабрики, которая будет здесь построена, планируется производить закладочный материал для ликвидации горной выработки крупнейшего в Европе Коркинского угольного разреза.

Коркинский разрез, в котором прекращена добыча угля, представляет большую опасность для экологии Южного Урала: в разрезе постоянно происходят эндогенные пожары, отравляющие атмосферный воздух, а оползневые процессы угрожают жилым и социальным постройкам в близлежащих населенных пунктах.

«В последние годы в Германии было рекультивировано более 30 угольных разрезов. Разработка документации и выполнение инженерных изысканий по проекту ликвидации Коркинского угольного разреза осуществляется при научном сопровождении Санкт-Петербургского горного университета. Проведенные исследования уже доказали, что ликвидация разреза технически осуществима и экологически безопасна. Уверены, участие в проекте коллег из Германии будет содействовать эффективному решению поставленной перед нами задачи. Тем более, у нас уже есть положительный опыт внедрения наилучших доступных технологий в области медеплавильного производства на площадке предприятия "Карабашмедь", которые помогают приближать показатели его деятельности к нормативам, принятым в Европейском Союзе», – комментирует вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Российско-германский сырьевой форум является диалоговой площадкой для развития отношений между двумя странами в сырьевой отрасли. Был основан в 2006 году Фрайбергской горной академией (Германия) и Санкт-Петербургским горным университетом (Россия), старейшими высшими горнотехническими учебными заведениями мира. Нынешний десятый форум проходит в Санкт-Петербурге с 28 по 30 ноября. Его участниками являются представители исполнительной и законодательной ветвей власти, руководители ряда регионов, сырьевых компаний, высших учебных заведений двух стран.

Теги: коркинский разрез, рмк, русская медная компания, форум, германия
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