ВНИМАНИЕ. РМК представит коркинцам более 1 700 вакансий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Служба занятости Коркинского района (Челябинская область), администрация Коркино и Русская медная компания проведут 2 декабря 2017 года масштабную Ярмарку вакансий – предприятия Группы и ее подрядных организаций, в том числе Томинский горно-обогатительный комбинат и «Промрекультивация», представят свыше 1 700 вакансий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Найти работу смогут представители рабочих профессий, ИТР, экономисты, менеджеры и другие специалисты. На Ярмарке вакансий жители Коркинского района смогут узнать об условиях труда, заполнить анкеты соискателей, пройти предварительные собеседования с представителями компаний-работодателей.

По словам вице-президента по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анны Шабаровой, ярмарки таких масштабов для компании редкость и проводятся только в связи с массовым набором людей при строительстве или вводе в эксплуатацию новых производств.

«В целом наш коллектив достаточно стабилен. Потому что сотрудники дорожат своими рабочими местами, а компании важно выстраивать с людьми долгосрочные партнерские отношения. Приглашаем жителей Коркинского района воспользоваться редкой возможностью присоединиться к команде профессионалов РМК», – говорит она.

По данным Службы занятости Коркинского района, с начала года в учреждение обратилось около 2 тыс. жителей муниципального образования, половина из них трудоустроена. Сейчас на учете в центре состоит 630 человек. Регистрируемый уровень безработицы составляет 2,3%. В общей сложности на предприятиях Коркинского района на сегодняшний день официально трудоустроены более 8 тыс. человек из 26 тыс. граждан, относящихся к трудоспособному населению. При этом до 6 тыс. коркинцев ежедневно выезжают на работу за пределы муниципалитета.

Ярмарка вакансий РМК пройдет в ДК «Горняк» в субботу, 2 декабря, с 11.00 до 16.00.