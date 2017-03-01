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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 10:30

РМК и правительство Челябинской области инвестируют 3 млрд рублей в развитие Карабаша


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания (РМК) и правительство Челябинской области инвестируют 3 млрд рублей в развитие Карабаша, который входит в список моногородов, – соглашение об этом подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент РМК Всеволод Левин, губернатор Борис Дубровский и глава муниципалитета Олег Буданов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Документ предусматривает реализацию целого ряда проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни в Карабаше и его окрестностях.

Напомним, Русская медная компания является собственником градообразующего предприятия города – ЗАО «Карабашмедь», которое перешло в ее управление в 2004 году.

«В течение пяти лет в Карабаше будет возведен новый малоэтажный жилой микрорайон "Золотая горка", произведены капитальные работы по строительству и ремонту дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других сетей», – сообщили в пресс-службе РМК.

Также планируется провести реконструкцию целого ряда социально значимых объектов, в том числе санатория-профилактория «Синегорье», и построить новые – спортивный комплекс «Металлург», торгово-развлекательный центр, новый детский сад на 240 мест. Кроме того, предполагается развитие досуговых и рекреационных зон Карабаша, в том числе благоустройство центральной площади и набережной городского пруда.

Русская медная компания не только выступит соинвестором данных проектов, но и будет принимать непосредственное участие в их реализации и контроле качества выполнения работ.

«Социально-экономическое благополучие территорий присутствия – наш безусловный приоритет. Мы не только инвестируем в строительство и модернизацию масштабных промышленных объектов, но и активно сотрудничаем с региональными властями для развития инфраструктуры муниципальных образований, где работают наши предприятия, в рамках механизмов ГЧП», – отметил президент РМК Всеволод Левин.

По его словам, данная инициатива может стать одним из самых масштабных и успешных примеров государственно-частного партнерства в социальной сфере.

С 2004 года РМК инвестировала более 16 млрд рублей в модернизацию «Карабашмеди» и повышение экологической безопасности завода. Еще около 2,3 млрд рублей будет вложено в 2017-18 годах.

Русская медная компания – вертикально интегрированный производственный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. РМК основана в 2004 году, в настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и в Казахстане. Производственные мощности: до 200 тыс. тонн медных катодов и до 190 тыс. тонн медной катанки в год.

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Теги: челябинская область, рмк, борис дубровский, инвестиции, форум, благоустройство, новости карабаша, новости челябинска, новости сочи
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