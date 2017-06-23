Продукция «Мечел-Материалов» используется при возведении «Лахта центра» в Санкт-Петербурге

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Строительная продукция ООО «Мечел-Материалы» (Челябинск, входит в Группу Мечел) используется при возведении «Лахта центра» в Санкт-Петербурге – минеральная добавка компании применяется для производства бетонных смесей при строительстве фундамента и несущих конструкций общественно-делового центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу группы.

Компания «Мечел-Материалы» располагается на челябинской промышленной площадке Группы Мечел и специализируется на выпуске продукции строительного назначения.

На стройплощадку «Лахта центра» предприятие поставило около 20 тыс. тонн минеральной добавки. Основной объем отгруженной продукции применен для заливки фундаментной плиты – одного из самых ответственных элементов объекта.

Плита фундамента «Лахта центра» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая мощная несущая конструкция, выполненная методом непрерывного бетонирования. Она имеет форму равностороннего пятиугольника площадью 5 670 квадратных метров.

Минеральная добавка используется в качестве одного из ингредиентов бетонных смесей. Она улучшает такие характеристики бетона, как стабильность структуры, прочность, коррозионная стойкость, долговечность, морозостойкость, водостойкость и водонепроницаемость. Предприятие производит добавку из молотого шлака, получаемого при производстве чугуна. Продукция соответствует самым строгим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Общественно-деловой комплекс «Лахта центр» возводится с применением уникальных инженерно-технических решений и включает небоскреб, который будет занимать второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской башне. Ключевым объектом центра станет штаб-квартира госконцерна «Газпром». Значительная часть площадей комплекса будет отведена под общественные функции: детский научно-образовательный центр «Мир науки», выставочные пространства, планетарий, медицинский центр, многофункциональный зал для проведения конгрессов, театральных постановок, киноцентр и спортивный центр и еще целый ряд общедоступных сервисов. Полностью завершить проект планируется в третьем квартале 2018 года.

ООО «Мечел-Материалы» специализируется на производстве и продаже огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка, бетонных смесей, металлоконструкций с применением гофробалки и сварной балки, а также на переработке металлургических шлаков – сырья для производства стали. Побочным продуктом передела является металлургический щебень различных фракций.

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.