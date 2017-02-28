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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 16:52

Приставы наказали коммунальщика за махинации с арестованными счетами МУПа


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Судебные приставы наказали директора МУП «ЖКХ села Фершампенуаз» (Нагайбакский район, Челябинская область) за махинации с арестованными счетами вверенного ему предприятия – вместо того, чтобы расплачиваться по шести исполнительным производствам, связанным с задержкой зарплаты и долгами перед компаниями-поставщиками энергоресурсов, чиновник переводил доходы на счет нового юрлица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП России.

За два последних года в отношении руководителя МУПа было возбуждено 15 исполнительных производств. Все они были связаны с деятельностью предприятия – долги за потребленную тепло- и электроэнергию, заработная плата работникам. По девяти из них директор рассчитался в период следствия, в суде рассматривались шесть эпизодов: два, связанные с долгами по заработной плате, четыре – в пользу ресурсников. Общий долг по всем делам составил около 970 тыс. рублей.

Приставы арестовали счета предприятия и ограничили расходные операции по кассе: чиновник должен был вносить на депозитный счет УФССП 70% от поступающих в кассу средств, за исключением заработной платы, алиментов и налогов. Вместо этого он перечислял деньги в новое МУП, созданное после того, как его предприятие решили банкротить.

В суде чиновник вину признал частично, ссылался на то, что все средства ушли на решение коммунальных проблем. С его слов, неоднократно возникали аварийные ситуации, связанные с водоснабжением и водоотведением, снежными заносами, морозами.

Но в суде эти слова не нашли подтверждения: никаких ЧС в период увода денег от перечисления в пользу работников предприятия и поставщиков энергии в районе зафиксировано не было.

В итоге чиновника решили оштрафовать на 40 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. Если руководитель МУПа продолжит уклоняться от отплаты штрафов, его ждет более жесткое наказание – вплоть до лишения свободы.

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Теги: судебные приставы, суды челябинской области, нагайбакский район, фершампенуаз
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