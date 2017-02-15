ЖКХ Фершампенуаза наворовало электроэнергии почти на полмиллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакском районе (Челябинская область) оштрафован директор предприятия, воровавшего электроэнергию у филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», – руководитель МУПа наказан за отказ выплачивать долги даже по решению суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

История тянется с 2010 года. «С 2010 по 2013 год специалисты "Челябэнерго" проводили проверки режима потребления электроэнергии на объектах МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство села Фершампенуаз", расположенных в Фершампенуазе, а также поселках Курганное и Слюда. Рейды выявили бездоговорное потребление электроэнергии, что фактически означает ее кражу. Ущерб, нанесенный филиалу, составил 435,3 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Энергетики Магнитогорских электросетей неоднократно попытки взыскать долги с МУПа, но безуспешно, не помогли даже решения арбитражного суда вступившие в силу 2013 и в 2014 годах.

«Поскольку до настоящего времени судебные решения не были исполнены должником, в отношении директора МУП "ЖКХ с. Фершампенуаз" были возбуждены уголовные дела по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) – нынешней зимой он признан виновным, суд обязал его выплатить 40 тыс. рублей штрафа», – рассказали в энергокомпании.

Напомним, с 2016 года была ужесточена также и административная ответственность за неучтенное потребление электроэнергии и самовольное подключение к электрическим сетям. Согласно статье 7.19 КоАП РФ, нарушителям – физическим лицам грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностным лицам – 30-80 тыс. или дисквалификация на срок от года до двух лет, юридическим лиц – 100-200 тыс. рублей.

Добавим, незаконные подключения к электросети напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения, в том числе, и объектов высокой социальной значимости – больниц, детских садов, школ и т.д.

О фактах преступлений или правонарушений в сфере электроэнергетики – случаях безучетного потребления электроэнергии, несанкционированном подключении к электросетям, попытках кражи оборудования линий электропередачи – южноуральцы могут сообщить по «телефону доверия» «Челябэнерго»: 8 (351) 267-80-57 или 8-800-2501-220.