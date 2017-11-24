Представителям власти и бизнеса рассказали о ГЧП в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 21 по 23 ноября в Челябинске прошло обучение специалистов по программе повышения квалификации в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) – в мероприятии участвовали более 100 представителей власти, финансовых организаций и компаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Эксперты выступили с лекциями о текущем состоянии и трендах развития государственно-частного партнерства в России, а также о правовых и финансовых аспектах реализации ГЧП. В процессе обучения были сформированы команды, участники которых занимались структурированием реальных проектов Челябинской области в сфере медицины, культуры, образования, здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения и спорта. В конце обучения эти инициативы были представлены экспертам.

«Вопрос привлечения инвестиций в экономику Челябинской области является одним из ключевых. Только грамотная инвестиционная политика позволит нам быть конкурентоспособным регионом и решать задачи при эффективном расходовании бюджетных средств. Благодаря ГЧП мы сможем создавать объекты социальной инфраструктуры, грамотно распределяя риски и капиталовложения по ним. Я жду, что по результатам обучения участники будут активно подключаться к формированию предложений по ГЧП-проектам, а также участвовать в их реализации», – сообщил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

«Только совместными усилиями региональных, муниципальных властей и инвесторов можно реализовать проекты ГЧП», – отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. Он также обратил внимание слушателей на наличие в банке «коробочных решений» для наиболее востребованных отраслей, в первую очередь, ЖКХ. По мнению Дениса Чугунова, это готовый продукт для инвестора, включающий в себя набор всей необходимой документации для реализации проекта.

С инициативой реализовать программу обучения по ГЧП выступило министерство экономического развития Челябинской области. Организатором мероприятия является Институт развития государственно-частного партнерства при поддержке Национального центра ГЧП. Мероприятие проводилось на площадке Учебного центра Сбербанка.

Обучающая программа состоит из одного заочного и двух очных модулей. Следующий очный модуль обучения состоится в декабре 2017 года.